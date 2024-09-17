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وزير التربية والتعليم يلتقى رؤساء تحرير الصحف لمناقشة خطة التطوير بالوزارة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 05:59 م
وزير التربية والتعليم يلتقى رؤساء تحرير الصحف لمناقشة خطة التطوير بالوزارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وذلك لإعلان تفاصيل استعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسى الجديد وخطة تقليل الكثافات داخل الفصول بالمدارس.


وتطريق عبد اللطيف خلال اللقاء عن خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وسد العجز فى عجز المعلمين داخل المدارس، واهتمام الوزارة بالمدارس التكنولوجية التطبيقية وذلك فى إطار ربط الخريجين بالجامعات وسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.


وتناول وزير التربية والتعليم خلال اللقاء تطوير المناهج الدراسية التي تم إعلانها خلال الفترة الماضية وأهمية آجراء تعديلات فى المقررات الدراسية وفلسفة هذه التعديلات.
 







وزارة التربية والتعليم

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رؤساء التحرير

محمد عبد اللطيف

لقاء وزير التعليم ورؤساء التحرير

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