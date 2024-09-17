اليوم السابع
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وزير الإسكان يصدر قرارات لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالى الغربى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:10 ص
وزير الإسكان يصدر قرارات لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالى الغربى وزير الاسكان شريف الشربيني
كتب أحمد حسن

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أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة مخالفات البناء داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بشاطئ الهنا – سيدي عبد الرحمن - محافظة مطروح داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان بعضها مكون من مبنى دور أرضى، وأخرى بها أدوار علوية ومتكررة، بمساحات وأبعاد مختلفة، وذلك بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

 







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