اليوم السابع
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المجلس القومي للمرأة ينعي الإذاعية القديرة سمية إبراهيم

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 10:05 م
المجلس القومي للمرأة ينعي الإذاعية القديرة سمية إبراهيم الراحلة سمية ابراهيم
كتب محمود راغب

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ينعي المجلس القومي للمرأة ببالغ الحزن والآسى الإذاعية القديرة سمية ابراهيم إحدى أشهر المذيعات بإذاعة القرآن الكريم، التى وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

ويعرب المجلس عن بالغ حزنه لفقدان هذه الإذاعية القديرة التى أثرت العمل الاذاعى بإذاعة القرآن الكريم بالعديد من البرامج الدينية الهامة.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء والمواساة الى أسرة الفقيدة وجمهورها ، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..وأن لله وانا اليه راجعون.

يذكر أن الإذاعية الراحلة سمية ابراهيم قدمت عددا من البرامج خلال مسيرتها المهنية بإذاعة القرآن الكريم  من بينها برنامج طلائع الإيمان ، برنامج القاموس الإسلامي، إلى جانب برنامج رسائل الرسول إلى الملوك والأمراء ،وكذلك برنامج الحج معالم ومناسك.


 







القومى للمرأة

المجلس القومى للمرأة

سميه ابراهيم

الاذاعيه سميه ابراهيم



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