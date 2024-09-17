"هيئة البريد".. تكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

كتبت هبة السيد

نظمت الهيئة القومية للبريد احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024 على مستوى الجمهورية؛ للعام الثاني على التوالي ضمن مبادرة "مسار"؛ وذلك تتويجًا للجهد الذي بذلوه والانجاز الذي حققوه.

جاء ذلك بحضور دكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التربية والتعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور سلامة جمعة علي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور ايمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الازهرية، والأستاذ أحمد حمزة مدير مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر، والعديد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وجميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالهيئة القومية للبريد ضمن مبادرة "مسار" وبمشاركة أولياء أمور الطلاب الأوائل.

وخلال الاحتفال أعرب عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، بالإضافة إلى الطلاب المتفوقين بالسنة الأولى من التعليم الجامعي والذين تشملهم مبادرة "مسار" التي أطلقتها الهيئة القومية للبريد العام الماضي بهدف دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية بمختلف فئاتها وتشجيعهم على مواصلة التفوق وبذل الجهد للمحافظة على التفوق والتميز خلال مسيرتهم الدراسية ورحلتهم التعليمية الجامعية.

وأوضح عبده علوان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن تنظيم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والبالغ عددهم (173)طالبًا وطالبة؛ يأتي في إطار اهتمام الهيئة بفئة الشباب خاصة المتميزين منهم، موجهًا الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي الذي وصلوا إليه والاستمرار في التقدم والتفوق، خاصة في ظل سعي الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء بها، موجهًا تحية خاصة لأولياء الأمور لدورهم في توفير الرعاية والدعم وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة لأبنائهم للتفوق.

وأشار عبده علوان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أن مبادرة "مسار" هي مبادرة طموح أطلقتها الهيئة العام الماضي لدعم الطلاب المتفوقين دراسيًا في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية بهدف حثهم على استمرار النجاح والتفوق، مشيرًا إلى أن مبادرة "مسار" تشمل فتح حساب توفير بـ10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى بطاقة خصم مباشر لكل طالب من الطلاب المتفوقين، إلى جانب دعم هؤلاء الطلاب خلال مراحلهم الجامعية في حال تفوقهم الدراسي بتقدير عام "جيد جدا" بـ10 آلاف جنيه كل عام بحد أقصى 6 سنوات - بحسب النظام التعليمي لكل كلية.

من جانبهم وجه أوائل الثانوية العامة الشكر للبريد المصري على هذه الاحتفالية وهذه المبادرة الطموح التي تأتي تتويجًا لجهودهم وتفوقهم مؤكدين استمرارهم في بذل أقصى مجهود لتحقيق النجاح والتفوق.