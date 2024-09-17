اليوم السابع
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هبوط اضطرارى لطائرة مغربية فى إسبانيا بسبب سرب من الطيور

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:00 م
هبوط اضطرارى لطائرة مغربية فى إسبانيا بسبب سرب من الطيور طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية
أحمد علوى

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ذكرت وسائل إعلام مغربية أن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية من طراز "إمبراير E-190" أجرت هبوطا اضطراريا في إسبانيا بسبب سرب من الطيور.

و ذكرت مصادر إعلامية، أن الطائرة القادمة من الدار البيضاء تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة اصطدامها بسرب من الطيور عند اقترابها من مطار "باراخاس" الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد مما اضطرها إلى الهبوط في المطار.

و بحسب المصادر، تم استبدال الطائرة المتضررة بطائرة أخرى من طراز بوينج "737" في رحلة العودة.

الطائرة المغربية المتضررة التي نفذت هبوطا اضطراريا في إسبانيا
هذا، وكشفت صورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت مقدمة الطائرة "Embraer E-190" لأضرار كبيرة نتيجة الاصطدام.







المغرب

هبوط طائرة مغربية

اسبانيا




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