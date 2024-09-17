نقيب الصناعات الغذائية: مبادرة "بداية جديدة" تستهدف ترسيخ الهوية المصرية

كتبت آية دعبس

قال خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن ما رأيناه خلال إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة، إنما تؤكد التزام الدولة تجاه المواطن بالتحرك في مسارات سيكون لها تأثير كبير وايجابي في شتى المجالات، كونها تعكس مدى تقارب وتعاون وتكامل وثيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإظهار قوة هذا التعاون في خدمة المجتمع وتحسين الصحة والتعليم وحماية المجتمع.

واكد النائب خالد عيش في تصريحات صحفية : مبادرة "بداية جديدة" تؤكد معايشة الرئيس لمشكلات المواطنين ورصده الواقعي ومحاولة ايجاد حلول لتلك المشكلات حيث تستهدف المبادرة بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة وهي استكمال لمبادرات سابقة نجحت في تحقيق اهدافها ولعل ابرزها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي مر عليها ثلاث سنوات.

واضاف، المبادرة تضمنت سبعة محاور رئيسية للتنمية البشرية وتركز علي دور الشباب كونهم قادة المستقبل، كذلك تمكين المرأة وتعزيز فرص السيدات العاملات وتتضمن المبادرة أيضا محور لبناء الطالب المصرى وربطه بسوق العمل، وربط التعليم الفنى من خلال المدارس التكنولوجية بالمعاهد التكنولوجية، وهو ما يجعلها مبادرة متكاملة.



