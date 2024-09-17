مصرع 15 شخصا فى بيرو بسبب الحرائق.. والحكومة تعلن الطوارئ فى 22 منطقة

فاطمة شوقى

أفادت السلطات أن حرائق الغابات فى بيرو أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وتدمير أكثر من 3000 هكتار من الأراضى المزروعة والمناطق الطبيعية، والتى تتم مكافحتها بقدرات محدودة للغاية من طائرات القوات المسلحة، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وقال رئيس الوزراء جوستافو أدريانزين، إن الحرائق طالت 22 منطقة من أصل 24 منطقة مما أدى إلى انتشار الحرائق، وأضاف أن الغيوم والدخان والرياح تعيق عمليات مكافحة هذه الحرائق وأضاف أن الأمطار ساعدت فى إخماد جميع الحرائق فى منطقة مادرى دى ديوس بالأمازون.

ويشير تقرير للدفاع المدنى حصلت عليه إلى أنه منذ يوليو، قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وأصيب 98 آخرون بسبب الحرائق، ومن بين عدد القتلى، توفى 10 أشخاص فى الأسبوعين الماضيين، وهناك أكثر من 1800 شخص متأثرين، وفقد قطاع الثروة الحيوانية 334 رأسًا من الماشية وأشارت الخدمة الوطنية للغابات والحياة البرية (SERFOR) إلى أن تأثيرات تغير المناخ تزيد من الظروف التى تسهل انتشار الحرائق.

وأشار رئيس الدفاع المدنى، خوان أوركاريجى، فى اليوم السابق لمحطة التلفزيون "إن" إلى أن بعض الحرائق الأكثر تعقيدا تقع فى منطقة الأمازون المتاخمة للإكوادور.

وأبلغت حكومة لامبايكى الإقليمية عن تسمم 16 شخصًا بسبب استنشاق الدخان فى منطقة إينكاهواسى بمقاطعة فيرينافى، ويحدث ذلك نتيجة حريق غابة كبير فى نطاق ولايتهم، ويتم علاج المتضررين فى المركز الصحى بالمنطقة بدعم من الأكسجين الطبي.