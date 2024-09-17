مصرع سائق فى حادث انقلاب سيارة على الزراعى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعي الغربي بمركز المنشاة حادثً إنقلاب سيارة على الطريق عقب إختلال عجلة القياد بيد السائق، حيث أسفر عن وفاة قائد السيارة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الغربي بمركز المنشاة انتقلت قوة من مركز الشرطة ، لموقع الحادث للوقوف على تفاصيله.

تبين من الفحص والتحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه أنه أثناء قيادة المدعو علي ن. م. أ57 سنة سائق ومقيم بدائرة المركز للسيارة على الطريق الزراعى الغربى، دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاة المركزي، وبسؤال شقيق المتوفى، المدعو عصام 39 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ونفى وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم تحرير محضر بالحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق، وصرحت بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية الجثة.