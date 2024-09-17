اليوم السابع
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مركز المناخ: الأحد المقبل بداية فصل الخريف فلكيًا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:17 ص
مركز المناخ: الأحد المقبل بداية فصل الخريف فلكيًا فصل الخريف- أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه متبقي أيام معدودة و يبدأ فصل الخريف يوم الأحد 22 سبتمبر، في الساعة الثالثة و45 دقيقة مساءاً وطوله 89 يوما و 20 ساعة ، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.

 

وبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفي تبدأ حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه تدريجياً نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر ( الاعتدال الخريفي فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف بالنصف الشمالي والربيع في النصف الجنوبي.

 

والوضع يجب أن يكون معكوساً لما هو عليه خلال الاعتدال الربيعي وتستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودي على سطح الأرض في النقصان فيطول النهار ويقصر الليل في نصف الكرة الشمالي، في حين يحدث العكس في نصف الكره الشمالي، حتى يصل ميل الشمس ( -27 (27) ، حيث الانقلاب الشتوي من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدي، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس في ٣٦٥,٢٥ يوم تقريباً.

 

وبذلك تكون ذروة الاعتدال الخريفي فلكيا في هذا اليوم، حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الارضية ، علما بان الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي ، ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن فى 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوى (ذروة الشتاء فلكيا) ، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار.
 







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