مدير صحة القليوبية يتفقد مستشفى القناطر ويوجه بعدم تأجيل أى عملية جراحية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور أسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، يرافقه الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد سعيد مدير الرعايات المركزة بالمديرية، جولة بمستشفى القناطر الخيرية العام، حيث تأكد من تواجد الطاقم الطبي، كما أشاد بمستوى النظافة العامة للمستشفي، وذلك بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.



وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تفقد وككيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطواريء ومن استيفاء محتويات عربة الطوارئ، وتدريب الطاقم الطبى على أعمال الطوارئ، كما تفقد قسم الرعايات المركزة للأطفال وتأكد من انتظام سير العمل به، كما تفقد أيضا العنايات المركزة للكبار، حيث وجه بإضافة 15 سرير عناية مركزة للتوسع فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، إلى جانب إضافة 9 حضانات ليصل عددهم إلى 25 حضانة.

وتفقد وكيل الوزارة، المعمل ووجه بضرورة المعايرة المستمرة والصيانة الدورية للأجهزة، كما قام بالمرور على قسم العمليات، وأكد على عدم تأجيل أية عملية جراحية بدون داعى طبي، جاء ذلك بوجود الدكتور سيد النحاس مدير المستشفى وفريق العمل المعاون له.



جانب من الجولة



خلال الجولة بالمستشفى