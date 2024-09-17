محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

جنوب سيناء _ فايزة مرسال مرسال

شهد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء منذ قليل، اطلاق المبادرة الرئاسية (بداية) بالمحافظة بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء حسن خيرى السكرتير العام المساعد المحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد مبارك، إن المبادرة تستهدف بناء الإنسان، وتقديم خدمات شاملة سواء في الصحة أو البريد أو التعليم وغيرها من الخدمات ،فبناء الإنسان ركيزة بناء الأمم

وتابع المحافظ أن أن المبادرة تركز على الشباب فهم جيل المستقبل ،والمبادرة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم لهم ليحظوا بصحة وتعليم جيد

وأوضح المحافظ شارك في المبادرة الرئاسية (بداية) جميع المديريات الخدمية منه الصحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والقوى العمل والتضامن الاجتماعي والإسعاف.



ومن جانبه قال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء ان مبادرة (بداية)100يوم نشارك بدعم 2طن للحوم الصكوك توزيع على الأسر الأكثر احتياجًا، وندوه دينية وتوعية عن طريق المساجد بجميع مدن المحافظة.



وأشار محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة نشارك في المبادرة الرئاسية بداية 16شاب لسباقات الدراجات و30شاب وفتاة لبرلمان التطوع.



