محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا مدارس بشارع فيصل

كتبت - مرام محمد

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، معرض "أهلًا مدارس" بأرض معرض الكتاب في شارع فيصل، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأجرى محافظة الجيزة جولة شملت عددًا من أجنحة المعرض، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية على مساحة 2000م تقريبًا، وأماكن عرض المنتجات المتنوعة، وتشمل الأدوات المدرسية والمكتبية، والحقائب المدرسية، والملابس والأحذية، والسلع والمنتجات الغذائية، وتعرف من خلال حديثه مع العارضين على جودة المنتجات وأسعارها.

ووجه محافظ الجيزة، مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق، لضمان انتظام العمل داخلها على مدار فترة إقامته ومتابعة ضخ السلع والمنتجات به بالأسعار المناسبة.

وأكد حرص المحافظة على إقامة معارض ومنافذ سلعية دائمة وثابتة على مدار العام بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.