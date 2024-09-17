اليوم السابع
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للمرة الثالثة.. النزول بالحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية بالشرقية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 02:23 م
للمرة الثالثة.. النزول بالحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية بالشرقية تنسيق
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفنى للعام الدراسى 2024/ 2025م وذلك للناجحين فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 / 2024 م لكل نوعية من نوعيات التعليم الفنى (صناعى – زراعى – تجارى) طبقاً للكشوف المرفقة.

أوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوى الفنى للعام الدراسى 2024 / 2025 م جاء تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية الفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم فى حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وكان المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية تتضمن الإحتياج الفعلى لأعداد الطلاب بمدارس التعليم الثانوى الفنى بنوعياته (صناعى – زراعى – تجارى)، ليقرر المحافظ بالنزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الفنى وصولاً لتحقيق الكثافات الطلابية المقررة.

 

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الشرقية

تنسيق القبول لثانوي الفني بالشرقية

درجات القبول لثانوي الفني بالشرقية

مديرية التعليم بالشرقية




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