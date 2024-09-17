لجميع أفراد العائلة.. أفضل أطعمة لحماية القلب

كتبت فاطمة ياسر

القلب يعد من أهم أعضاء الجسم، وهو مسئول عن ضخ وتوصيل الدم المحمل بالأكسجين للجسم، ولحمايته من الأضرار والمضاعفات الصحية، يجب القيام بإدراج بعض الأطعمة التي تساهم في بقائه بصحة جيدة، وفقا لموقع thehealthsite.

نظام غذائي صحي

-تحتوي الفاصوليا السوداء على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم وحمض الفوليك التي تساعد في الحفاظ على ضغط الدم، مع الحفاظ على صحة القلب. يمكن استخدام الفاصوليا السوداء في السلطات والمرق والكاري.

-استبدل منتجات الألبان كاملة الدسم بمنتجات الألبان الخالية من الدهون والتي تحتوي على أقل من 1% دهون.

-أضيفي بذور الحلبة إلى الطبخ، فالمكون النشط فيها يمكن أن يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

-سمك السلمون غني بأحماض أوميجا الدهنية التي تساعد في خفض ضغط الدم والدهون الثلاثية والالتهابات. يمكن استخدام سمك السلمون كمصدر جيد للبروتين للبالغين والأطفال. تأكد من عدم وجود حساسية تجاه المأكولات البحرية لديك. تناول سمك السلمون المخبوز أو المشوي مع الأعشاب والخضروات.

-سمك التونة يعد مصدرًا جيدًا للأوميجا 3، وهو أرخص من سمك السلمون. كما أن سمك التونة المشوي بالأعشاب والليمون صحي.

-زيت الزيتون مفيد للقلب لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية. يمكنك إضافة زيت الزيتون إلى السلطات أو استخدامه لقلي الخضراوات.

-المكسرات مصدر جيد للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والألياف والستيرولات. تناولي حفنة من المكسرات المختلطة مثل اللوز والجوز والكاجو والبندق وجوز البرازيل يوميًا. أثناء الحمل، توفر المكسرات العناصر الغذائية اللازمة لنمو الجهاز العصبي للجنين.

-تعتبر الأطعمة الغنية بالبكتين مثل الفواكه الحمضية والجزر والمشمش والتفاح مفيدة للقلب بسبب خصائصها التي تحمي القلب، و يمكن تناولها في وعاء من الفاكهة المختلطة أو تحويلها إلى عصائر.

- الشعير بديلاً جيدًا للأرز الأبيض. تساعد الألياف الموجودة في الشعير على خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم . يمكن استخدام الشعير في صنع الحساء.

-يمكن إضافة بذور الكتان إلى السلطات والصلصات والأطعمة المخبوزة. ويمكن إضافة مسحوق بذور الكتان المحمصة إلى اللبن الرائب وتناوله. ويجب نقع بذور الشيا في الماء وتحويلها إلى حلوى مع المكسرات والفواكه وتناولها.

- الكرز والتوت والتفاح والعنب والرمان والكرنب أطعمة غنية بمضادات الأكسدة الأنثوسيانين. وهي تحمي القلب من أي نوع من الإجهاد التأكسدي. أضف هذه الفواكه والخضروات إلى وعاء من الفاكهة أو تناولها في السلطات والعصائر.