قطع المياه عن 11قرية غدا فى المنوفية لغسيل الشبكات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه غدا الأربعاء عن 22 قرية من قرى مراكز المحافظة لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، بسبب عمليات غسيل وتطهير الشبكات ومحطات المياه طبقا للخطة الشهرية.

وطالبت المواطنين بتوفير الاحتياجات اللازمة من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة لعدم نظافتها، وهى قرى كفر البتانون بمركز شبين الكوم، زنارة، أبو عيشة بمركز تلا، الحلامشة بمركز بركة السبع، برهيم بمركز منوف، كفر ابنهس، ميت القصرى بمركز قويسنا، كفر دنشواى مركز الشهداء، قورص، كفر الطرانة بمركز أشمون، كفر البدخضرة بمركز الباجور.