قطع المياه عن بعض قرى مركز ببا فى بنى سويف اليوم.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مجالس قروي " سدس، هليه، صفط راشين، قمبش " و ضعفها عن مدينة ببا، اليوم الثلاثاء من الساعة 6 مساء و حتى الساعة 9 صباح غدا الأربعاء الموافق لمدة 15 ساعة، وذلك لوجود أعمال صيانة علي خط طرد 32 بوصة بمحطة مياه كفر ناصر بمركز ببا .

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجى الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .