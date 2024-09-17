اليوم السابع
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قطع المياه عن بعض قرى مركز ببا فى بنى سويف اليوم.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 07:00 ص
قطع المياه عن بعض قرى مركز ببا فى بنى سويف اليوم.. اعرف التفاصيل قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت  شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مجالس قروي " سدس، هليه، صفط راشين، قمبش " و ضعفها عن مدينة ببا، اليوم الثلاثاء من الساعة 6 مساء و حتى الساعة 9 صباح غدا الأربعاء الموافق لمدة 15 ساعة، وذلك لوجود أعمال صيانة علي خط طرد 32 بوصة بمحطة مياه كفر ناصر بمركز ببا .

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجى الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .

 







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