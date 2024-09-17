قرار جديد بشأن متهم بغسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارته بالأسلحة والذخائر

كتبت أمنية الموجي

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار بالأسلحة والذخائر، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال بالأسلحة والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالأسلحة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -

وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية.

وألقي القبض علي متهم قام بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والسيارات)، قدرت قيمة أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.