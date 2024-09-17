غانا توقف صادراتها من الحبوب مؤقتًا بسبب موسم الأمطار المحدود

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أعلنت حكومة غانا فرض حظر مؤقت على تصدير الحبوب، بما في ذلك الذرة والأرز وفول الصويا، لضمان توفر الإمدادات المحلية وسط تراجع في الإنتاج الزراعي بسبب موسم الأمطار المحدود.

وقال وزير المالية الغاني محمد أمين آدم- عبر منصة "إكس"، اليوم /الثلاثاء/- إن الحكومة تهدف إلى جمع 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي، حيث أثرت تقلبات الأمطار وانخفاضها في شمال غانا على الإنتاج الزراعي، مما يشكل خطرا على حوالي 1.8 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وخاصة محاصيل مثل الذرة والأرز والفول السوداني وفول الصويا والذرة البيضاء والدخن والبطاطا.

وفي بيان لوزارة الزراعة بغانا، فإن المناطق المتأثرة بالحظر المفروض على الصادرات تشكل نحو 62% من إنتاج الحبوب السنوي في البلاد، مما أثار مخاوف الحكومة من احتمالات نقص الغذاء. ويسري الحظر على الفور وسيستمر حتى تحسن الظروف.

ولمعالجة النقص، تخطط وزارة الزراعة- بحسب البيان- لاستخدام احتياطيات الحبوب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، واستيراد كميات إضافية من الحبوب، والتعاون مع القطاع الخاص. كما ستقوم الوزارة أيضا بعدة تدابير من شأنها دعم المزارعين الأكثر تضرراً.

وتواجه غانا، التي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، تحديات كبيرة بسبب الطقس الجاف الذي يضرب البلاد.