رئيس غانا: التعافى الاقتصادى يسير على الطريق الصحيح

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أكد رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، أن اقتصاد البلاد يسير على طريق انتعاش قوى، مشيرًا إلى الاستراتيجية الشاملة التى تبنتها البلاد فى هذا الصدد، لاسيما مع بلوغ معدلات النمو نحو 4.7% خلال الربع الأول من العام الجارى.



وأوضح رئيس غانا - خلال تقديم أوراق الاعتماد لتسعة دبلوماسيين معينين حديثًا غانا - أن معدلات النمو الربعية تجاوز توقعات صندوق النقد الدولى البالغة 3.1%، منوهًا بأن التوسع فى القطاع الصناعى بلغ نسبة 6.8% إلى جانب معدل نمو القطاع الزراعى بنسبة 4.1%.



وأضاف أن غانا أكملت ثلاث عمليات إعادة هيكلة رئيسية للديون، عبر إعادة هيكلة الديون المحلية، والديون الثنائية الخارجية، والمفاوضات مع حاملى السندات التجارية.