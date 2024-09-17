اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل شخص فى أكتوبر لسرقة هاتف وتليفزيون

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:08 ص
ضبط المتهمين بقتل شخص فى أكتوبر لسرقة هاتف وتليفزيون قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة موظف بالمعاش مقيم بدائرة القسم داخل إحدى الغرف بمسكنه بدائرة القسم مقيد وعدم وجود الهاتف المحمول الخاص به.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة حيث قرر أحدهما بتعرفه على المجنى عليه منذ فترة فإختمر فى ذهنه سرقته، فقام بالإستعانة بالمتهم الثانى وقاما بالدخول إلى مسكن المجنى عليه والتعدى عليه وكتم أنفاسه خشية إفتضاح أمرهما إلا أنه توفى، وإستوليا على (هاتف محمول – شاشة تلفاز – الفيزا كارد) ولاذا بالهرب".

وتم بإرشادهما ضبط ( الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – هاتف محمول قاما بشرائه من متحصلات الواقعة – شاشة التلفاز – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من الفيزا كارد)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







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