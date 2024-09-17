زيارة وفد من دولة سيراليون لميناء دمياط لتعزيز التعاون المشترك

دمياط معتز الشربينى

استقبل اللواء بحرى طارق عدلى عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفدا رفيع المستوى من دولة سيراليون خلال زيارة هدفت إلى التعرف عن قرب على أوجه التميز الذى تتمتع بها الموانئ المصرية، ودراسة كيفية تعزيز التعاون بين إدارة الشئون البحرية بدولة سيراليون وميناء دمياط.



جاء ذلك بحضور اللواء بحرى طارق عبدالله رئيس قطاع النقل البحرى واللوجستيات، العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات هيئة ميناء دمياط.



وضم الوفد كل من دانييل بوبسون كايتيبي المدير التنفيذى لإدارة الشئون البحرية لدولة سيراليون ، و السفير صادق سيلا سفير دولة سيراليون لدى القاهرة ، أمبروز مادا ليبي رئيس اللجنة البرلمانية للنقل والطيران، إبراهيم وورى المدير بالشئون البحرية، صموئيل على كارجبو مستشار رئيس ديوان سفارة سيراليون بالقاهرة، كومبر إيناتورما مدير إدارة الشئون البحرية فى سيراليون، منى زغلول مساعد تنفيذي لسفير سيراليون في مصر، محمد كالون ملحق معلومات بسفارة سيراليون لدى القاهرة.

حيث تم تقديم عرضاً توضيحياً تضمن أهم المزايا التي يتمتع بها الميناء ، و إستعراض إمكانات الميناء ومزاياه التنافسية و محطاته المختلفة كما تضمن العرض الجهود التي قامت بها هيئة ميناء دمياط في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن أبعاد التشغيل والطاقة وحماية البيئة والتحول الرقمي والتي تتمثل في تنفيذ وتطبيق عدد من المنظومات الآلية و خدمات التحول الرقمي بغرض تيسير و تبسيط الاجراءات ورفع كفاءة التشغيل و الارتقاء بمنظومة الحركة بالميناء بما يتوافق مع حماية البيئة البحرية ومنها منظومة إمداد السفن بالطاقة الكهربائية OPS والتي كان لميناء دمياط السبق في تنفيذها ، الى جانب نجاح الميناء في تطبيق منظومة التراكى الآنى ( JIT ) والتي تهدف إلى خفض فترات انتظار السفن في منطقة الانتظار الخارجي ، وجهود هيئة ميناء دمياط بالتنسيق مع الشركات العاملة بالميناء في استخدام معدات شحن وتفريغ صديقة للبيئة للحد من التلوث أثناء عمليات تداول البضائع ، ويعد المرصد البيئي المقام بميناء دمياط والتابع لجهاز شئون البيئة من أهم مقومات نجاح نهج الحفاظ على البيئة داخل الميناء ، كما تضمن العرض نجاح الهيئة فى الربط الشبكي مع المجتمع المينائى بواسطة شبكة ألياف تربط معظم الجهات الحكومية العاملة بالميناء و جميع التوكيلات الملاحية والشركات و الربط مع مشروع المحول الرقمى ( G2G ) بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع الجهات المعنية .

وكذا نجاح الهيئة فى تطبيق الفاتورة الموحدة للسفن حيث تم دمج جميع الجهات ذات الصلة بفاتورة السفن ليقوم العميل بسداد مستحقات الجهات ضمن فاتورة واحدة ولجهة واحدة إلكترونياً .

هذا إلى جانب النجاح في تطبيق عددا من المنظومات والتطبيقات التشغيلية وعلى رأسها نظام حركة السفن ومحاكى الميناء ومنظومة التراكى الآلى ومنظومة تخطيط موارد المؤسسات والمنظومة الآلية للموازين ومنظومة ( NAVIS N4 ) للتشغيل الآلى لمعظم دورات العمل بمحطة حاويات دمياط ، إلى جانب منظومات إدارة التخزين وتخطيط الساحات والشحن والتفريغ ، والتحصيل والدفع والتوقيع الالكتروني وغيرها من المنظومات الآلية لعملية التشغيل داخل الميناء والتي حقق ميناء دمياط السبق والريادة في تطبيقها بين الموانئ المصرية .

عقب ذلك قام الوفد السيراليونى بجولة تفقد خلالها المتحف التاريخي للميناء للتعرف على الخلفية التاريخية ومراحل تطور الميناء عبر العصور المختلفة ، ثم زيارة مركز العمليات الخاص بالميناء والاستماع لشرح عن أهم اختصاصات المركز ودوره في المراقبة وأحكام السيطرة على كافة مرافق الميناء .

أعقب ذلك جولة بحرية تفقدوا خلالها أهم المشروعات القومية بالميناء وعلى رأسها مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 ، وحواجز الأمواج الشرقي والغربي، ومحطة الصب الجاف لتداول الحبوب والغلال ، ومشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض .

وفى نهاية زيارتهم أشاد أعضاء الوفد السيراليونى بالتطور الكبير الذى تشهده الموانئ المصرية وعلى رأسها ميناء دمياط وأعربوا عن تطلعهم الى تعظيم التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات لما يتمتع به ميناء دمياط من خبرات كبيرة في مختلف المجالات..