رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد جهود معالجة هبوط أرضى بمساكن مجمع البنوك ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، اليوم الثلاثاء ، سير العمل والإشراف على إصلاح هبوط أحد المطابق العمومية بمساكن مجمع البنوك وذلك من خلال بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأشغال مياه هيئة قناة السويس.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي، أن المنطقة تعرضت لهبوط أرضي بصفة متكررة خلال الفترة السابقة، موجهًا الأجهزة التنفيذية المعنية بإعمال إجراءاتها لإصلاح الهبوط، ووضع الحلول الجذرية للمشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى، مؤكدًا حرص أجهزة المدينة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة رفع مطابق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قبل الانتهاء من أعمال الرصف لتكون في نفس مستوى الطبقة الأسفلتية.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد بضرورة مراعاة مقاييس الجودة وتكثيف العمل لضمان الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للبرنامج الزمني المحدد لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار جهود أجهزة المدينة التنفيذية للارتقاء بمنظومة الطرق، وتماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث علاوة على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع المدينة .

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، بأن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارىء ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، مشيراً بأن الأعمال مستمرة حالياً على قدم وساق من كافة أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين .



جانب من الأعمال



رئيس المدينة وبعض العمال



متابعة الأعمال



