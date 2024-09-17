خالد عبدالغفار لإكسترا نيوز: مبادرة "بداية" نموذج للمشروع القومي للتنمية البشرية الأشمل

الأمير نصرى

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" نموذج للمشروع القومي للتنمية البشرية الأشمل والأكبر وهو المشروع القومى للتنمية البشرية.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال لقاء كاميرا "إكسترا نيوز"، أن المشروع القومى للتنمية البشرية بدأ منذ تكليف الرئيس السيسى لنا بتشكيل مجموعة وزارية تكون معنية بملف التنمية البشرية حتى يتم التنسيق فيما بيننا.

ولفت خالد عبد الغفار إلى أن حوالى 16 وزارة تجتمع كل أسبوعين لوضع كل ملامح المشروع القومى للتنمية البشرية، وما قامت به الدولة خلال العشر سنوات الماضية فى المدن الجديدة يعد إعجاز، بالإضافة للمشروعات الأخرى الضخمة وكل الغرض منها الإنسان.

تابع وزير الصحة، المبادرة انطلاق للتنمية البشرية والوصول لجميع المحافظات من خلال المحافظين واللامركزية فى الإدارة، ومصر تتقدم عندما تكون كل محافظة معنية بهذه الملفات لتحقيق جودة الحياة.

وأكد خالد عبد الغفار أن العالم المتقدم هو من استثمر فى التنمية البشرية، فالإنسان هو محرك التنمية الاقتصادية والصناعية، وعلى الأسر ألا تساعد ابنائها فى التسرب من التعليم، والالتحاق بسوق العمل يعتمد على قدرتك على المهارات أثناء فترة العمل أو الاستعداد للعمل.