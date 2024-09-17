حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 74 مليون و412 ألف خدمات مجانية خلال 47 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 74 مليون و412 ألفا و881 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الإثنين 16 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و934 ألفا و616 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 829 ألفا و253 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 380 ألفا و65 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 106 آلاف و231 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 60 ألفا و73 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و700 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 41 ألفا و855 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 51 ألفا و165 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 248 ألفا و33 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و978 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 21 ألف و518 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 3 آلاف و145 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 30 ألفا و868 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ63 ألفا و732 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».