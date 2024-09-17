جامعة الأزهر تعلن تم تأجيل التعليم الموازى لمزيد من الدراسة

كتب لؤى على

كشف الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، عن تأجيل نظام التعليم الموازى، لزيادة دراسته بشكل أكبر بما يحقق الأهداف المرجوة منه، حيث ان التعليم الموازى بمصروفات لكليات القمة كالطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة، على أن تكون بفرع الجامعة بالقاهرة فقط، كما من المتوقع أن تنخفض نسبة التنسيق لهذا البرنامج بـ 5% كأقصى حد، عن التنسيق العام.

من ناحية أخرى تستعد جامعة الأزهر لعقد مؤتمر صحفى خلال أيام للإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2024-2025، حيث أغلق باب تسجيل الرغبات، وجارى إعمال شئون مكتب التنسيق، حيث من المقرر أن يتم إعلان النتيجة بحد أقصى منتصف الأسبوع القادم.



