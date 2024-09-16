الفرصة الأخيرة.. اليوم غلق تنسيق القبول بجامعة الأزهر وتسجيل الرغبات إلكترونيا

كتب لؤى على

تغلق جامعة الأزهر اليوم الإثنين، العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر ، حيث سبق وصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت الموافق 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق 12 من سبتمبر 2024م، قبل ان يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، علي بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الازهرية للعام (2023م) بداية من يوم الاثتين الماضي ولمدة أسبوع.

وأضاف الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أن هذه المرحلة تستقبل الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم إلكترونيًّا حتي يوم الاثنين الموافق 16 من سبتمبر 2024م.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.

وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك تحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحتهم.

هذا ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات مصر الرقمية من خلال الرابط الآتي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك بتحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.