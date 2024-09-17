توقيع عقود منح وتمويل من جهاز المشروعات لجمعيات أهلية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع وتسليم عقدين لتنفيذ مشروعات صحية وتمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجمعيات شباب المستقبل بالمريس بمدينة الطود، وتنمية المجتمع بالقرايا بمدينة إسنا بقيمة 3.5 ملايين جنيه، بحضور منتصر عبد الرحيم البنهاوي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالأقصر، وياسر جاد الرب مدير إدارة التخطيط بمحافظة الأقصر ومسؤولي الجمعيات المنفذة للمشروعات.

وجه محافظ الأقصر، الشكر لأعضاء جهاز تنمية المشروعات بالأقصر على جهودهم الدؤوبة بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ العديد من المبادرات التي تخدم أبناء المحافظة، وتعمل على توفير فرص عمل، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق المستهدفة.

وقال منتصر عبد الرحيم مدير جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، إنه تم توقيع عقدين، للمساهمة في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل لأكثر من 480 مستفيدا ومستفيدة، مشيراً إلى أن العقد الأول عبارة عن منحة لجمعية شباب المستقبل بالمريس لتنفيذ مشروع صحي يتضمن تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل لمدة 9 أشهر فى قرى المريس والضبعية والاقالتة بقيمة 1.5 مليون جنيه عبارة عن تمويل من جهاز تنمية المشروعات كمنحة من الاتحاد الأوروبى لتوفير أكثر من 80 فرصة عمل.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، فى بيان صحفى، أن العقد الثانى الذى تم توقيعه يتضمن مبادرة تمويل متناهى الصغر ضمن مشروع إقراض وتنفذه جمعية تنمية المجتمع بالقرايا بإسنا لمدة 60 شهر عبارة عن تمويل من الجهاز بقيمة 2 مليون جنيه بهدف تحسين دخل 400 مستفيد ومستفيدة فى قرى إسنا.



المحافظ يوقع عقود منح وتمويل من جهاز المشروعات لجمعيات أهلية بالأقصر



توقيع عقود منح وتمويل من جهاز المشروعات لجمعيات أهلية بالأقصر