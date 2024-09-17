اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 05:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم القليوبية تكشف خريطة استقبال الطلاب بالمدارس فى العام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 03:57 م
تعليم القليوبية تكشف خريطة استقبال الطلاب بالمدارس فى العام الدراسى الجديد خريطة استقبال الطلاب بالمدارس
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بقيادة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، خريطة استقبال الطلاب بمدارس المحافظة في العام الدراسي 2024 - 2025، والذي من المقرر أن يبدأ الأحد المقبل بمدارس المحافظة علي اختلاف المراحل التعليمية.

وكشفت مدير تعليم القليوبية، أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية سيتم استقبال الطلاب بالصف الأول الابتدائي يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، أما يوم الإثنين 23 سبتمبر سيتم استقبال طلاب الصف الثاني والثالث الابتدائي بالإضافة إلى ما سبق، ويوم الثلاثاء 24 سبتمبر سيتم استقبال طلاب الصفين الرابع والخامس بالإضافة إلى ما سبق، ويوم الأربعاء 25 سبتمبر سيتم استقبال طلاب الصف السادس الابتدائي بالإضافة إلي ما سبق، مع استقبال كل المراحل بباقي الأيام.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، سيتم استقبال طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، ويوم الإثنين 23 سبتمبر سيتم استقبال طلاب الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى ما سبق، ويوم الثلاثاء 24 سبتمبر سيتم استقبال طلاب الصف الثالث الإعدادي، بالإضافة إلى ما سبق، مع انتظام طلاب جميع الصفوف بباقي الأيام.

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية "تعليم عام - تعليم فني"، سيتم استقبال طلاب الصف الأول الثانوي يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، ويوم الإثنين 23 سبتمبر سيتم استقبال طلاب الصف الثاني الثانوي، ويوم الثلاثاء 24 سبتمبر سيتم استقبال طلاب الصف الثالث الثانوي، مع انتظام الدراسة بباقي الأيام لجميع الصفوف بالمرحلة الثانوية.

FB_IMG_1726576865915
 


 

 







اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

المرحلة الابتدائية

المرحلة الإعدادية

المرحلة الثانوية

مدارس القليوبية

العام الدراسي الجديد

استقبال الطلاب بالمدارس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة