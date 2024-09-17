اليوم السابع
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آليات سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى الجديد 2025

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:52 ص
آليات سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسى الجديد 2025 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية آليات سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسي الجديد 2025، حيث نبهت على ضرورة سد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين من خلال الاستعانة بمعلمى المدرسة كأولوية لسد العجز ، وكذلك الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى المعاش ، فضلاً عن الاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى ، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً بالاضافة إلى عدد من الحلول الفنية الأخرى لسد العجز فى أعداد المعلمين

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.


 







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