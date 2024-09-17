تعرف على مواعيد اختبارات الخط العربى بالرواق الأزهرى في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية مواعيد اختبارات الخط العربي بالرواق الأزهري والزخرفة للرواق (إلكترونيًّا فقط)، وذلك على النحو التالي: - خط النسخ: اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر ، اختبار خط الرقعة 18 سبتمبر .

كما اعلنت عن اختبار الزخرفة الخميس 19 سبتمبر أما خط الثلث فسيتم الإعلان عن موعد اختباره قريبًا وموعد الاختبار من الساعة 11 صباحًا إلى 6 مساءً.

يذكر أنه أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومتابعة هيام عبد الفتاح زرد، موجه عام اللغة العربية، عن انطلاق مسابقة "رواد العربية في الإعراب"؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس قطاع المعاهد الازهرية وتم استعراض أهداف المسابقة ومناقشة الإجراءات التنظيمية والقواعد الخاصة بها، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة.