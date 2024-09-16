تعرف على شروط مسابقة "تحدي علوم المستقبل" لطلاب أزهر الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

اعلنت المنطقة الإسكندرية الأزهرية طلاب المنطقة إلى الاشتراك في مبادرة "تحدي علوم المستقبل"، المقدمة من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة و بدأت فترة التقديم للمسابقة في 1 سبتمبر 2024، وتخصص العديد من الجوائز القيمة للفائزين لتحفيزهم على المشاركة والإبداع. للمزيد من التفاصيل والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمسابقة عبر الرابط: https://hamdanfsc.com/register والتقديم من خلال https://hamdanfsc.com/

تهدف المسابقة إلى نشر ثقافة الابتكار ودعم المواهب من خلال تنفيذ أول مسابقة مخصصة للطلاب الموهوبين في مجالات التكنولوجيا الحديثة على مستوى الوطن العربي كما تعمل المسابقة على تعزيز قدرات الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم، بالإضافة إلى تمكينهم من أساسيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك لإعدادهم لمهن المستقبل.

وشروط المسابقة

1-تكوين فرق تتألف من طالبين إلى ثلاثة طلاب من أي دولة عربية، بإشراف شخص لا يقل عمره عن 18 عامًا

2- تقسيم المشاركين إلى فئات عمرية وتقييمهم بناءً على معايير تشمل التصميم، التفكير الابتكاري، استخدام التكنولوجيا، والمهارات الشخصية مثل العرض والتواصل.