تجديد مستشفى دراو بأسوان بتكلفة 308 ملايين جنيه ودخول مراكز طب الأسرة بالقرى

أسوان- صلاح المسن

تتواصل الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتقدم الدولة المصرية كافة التسهيلات والدعم اللازم للإسراع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل الجهود التى تبذلها وزارة الصحة لإنهاء تشطيب وتجهيز 11 مستشفى، و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة بمحافظة أسوان، وفى مركز دراو، تم إدراج عدد كبير من الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة فى المنظومة ودخولها الخدمة بأنحاء مركز دراو.

وفى مقدمة مشروعات التأمين الصحى بمر كز دراو، مستشفى دراو المركزي، ومشروع إحلال وتجديد المبنى الجديد لمستشفى دراو المركزى، تم الانتهاء منه بنسبة 100 ٪ على مساحة 1600 م2، ومكون من 4 أدوار، وتكلفت أعمال الإنشاء به نحو 308 مليون جنيه، وتم التشغيل التجريبى له، وكما سيتم تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لمبنى المستشفى القديم تمهيداً لإدراجها ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل لتقدم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين بالجودة العالية، والكفاءة المطلوبة، وما تم ويتم تنفيذه داخل مستشفى دراو من أعمال تطوير ورفع كفاءة ساهم فى تحقيق الجاهزية لخدمة نحو 150 نسمة.

وتتنوع الأقسام المتعلقة بالخدمات العلاجية بالمبنى الجديد والقديم بمستشفى دراو المركزى من أقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية والرعاية المركزة والنساء والوليد، والعلاج الطبيعى، والأطفال والجراحة والباطنة والعظام، فضلاً عن العمليات والعناية المركزة، والصيدلية، والأشعة والمعامل، وتضم مستشفى دراو المركزى 34 ماكينة غسيل كلوى، و24 حضانة للأطفال وهى كافية للأعداد المترددة من أهالى دراو على مستشفى دراو المركزي، ويتم العمل على العديد من المحاور البشرية والجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية وإرضاء المنتفعين، والتحول الرقمى والإمداد، علاوة على أقسام الخدمات المعاونة، وقسم الصيانة وغرف النفايات، وغيرها من المكونات والعناصر التى تشملها مستشفى دراو المركزى داخل مبانيها.

كما تم تشغيل عدد كبير من وحدات ومراكز طب الأسرة بقرى مركز دراو، منها، مدينة دراو ونجع ونس، والشطب، والقفطية وغيرها من الوحدات والمراكز الطبية بأنحاء دراو ضمن 112 مركز طبى على مستوى المحافظة

ويتابع فرع الرعاية الصحية بأسوان، أقسام الوحدات ومراكز طب الأسرة، بما فى ذلك أقسام الطوارئ، والصيدليات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية الضرورية لخدمة المنتفعين، ومتابعة تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة والمترددة على الوحدات.، ومتابعة الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين.

كما يتابع فرع الرعاية الصحية بأسوان، تراخيص الحماية المدنية لمنشآت الهيئة، ومناقشة مؤشرات الأداء والعمل فى الوحدات الصحية والمستشفيات بمركز دراو، كذلك متابعة تراخيص الأشعة بالمنشآت الصحية، وتدريب العمالة بمستشفى دراو.

ياتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، لضمان متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى كفاءة.