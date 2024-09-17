بني سويف تدشن اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، إطلاق فعاليات مبادرة "بداية جديده لبناء الإنسان"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، قام بلال حبش نائب المحافظ بالإشراف على تنفيذ بروفة الاصطفاف لبدء فعاليات اطلاق المبادرة "غدا "من أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بجانب الاجتماعات العديدة التى تم عقدها والتنسيق بين المديريات المختصة لمناقشة وإنهاء الاستعدادات للمبادرة الرئاسية.

أكد نائب المحافظ أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" تهدف إلى تنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المصرى بشكل سريع ومؤثر، مشيرا إلى أن تدشين المبادرة سيكون من العاصمة الإدارية كمركز رئيسى بالإضافة إلى كافة المحافظات فى الأماكن المتفق عليها، على أن تستمر فاعليات المبادرة لمدة 100 يوم من بداية التدشين.

وأكد نائب المحافظ على أهمية المبادرة فى دعم الكثير من الفئات المجتمعية من خلال توفير فرص عمل للشباب، وتقديم أنشطة وبرامج متنوعة تهدف إلى تطوير المهارات الفردية والجماعية، ما يسهم فى بناء جيل جديد واعٍ بأهمية القيم المجتمعية.

وأشار نائب المحافظ متابعة محافظ بنى سويف والتوجيه بتقديم كافة الدعم لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة الرئاسية، وذلك من خلال من خلال توجيه الجهات المعنية والإدارات المحلية لتنفيذ البرامج المقترحة وتسهيل الإجراءات المطلوبة، مع الاهتمام بتفعيل دور المجتمع المدنى فى دعم الأنشطة والمبادرات المحلية.

وأضاف نائب المحافظ أن المبادرة تأتى ضمن مشروع قومى للتنمية البشرية، وذلك انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعى المشترك من كل وزارات وجهات الدولة، وبمشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص؛ لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصرى والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابى خلال فترة وجيزة.