بعد فرنسا وألمانيا.. الجيش الأمريكى يعلن إتمام انسحابه من النيجر

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إتمام انسحاب قواتها بالكامل من النيجر، وفقا لطلب النظام العسكري الحاكم هناك وذلك بعد انسحاب قوات ألمانيا وفرنسا.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لـ إفريقيا (أفريكوم) في بيان اليوم الثلاثاء، "إن وزارتي الدفاع الأمريكية والدفاع الوطني في النيجر أعلنتا أن انسحاب القوات الأمريكية ومعداتها من النيجر قد اكتمل". وأضاف البيان أن هذه العملية جرت "بدون تعقيدات".

وكان الجيش الأمريكي قد أغلق - بالفعل - قاعدته الأخيرة في "أغاديز" بالنيجر مطلع أغسطس الماضي، فيما أكد البنتاجون - حينها - أن حوالي عشرين فردا، مازالوا في النيجر لضمان سحب المعدات العسكرية الأمريكية المتبقية.

وكان الجنرال، كينيث إيكمان، أحدى قيادات "أفريكوم" قد ذكر - في تصريحات صحفية مطلع أغسطس الماضي - أن الولايات المتحدة الأمريكية مازال لديها "أهداف أمنية مشتركة" مع النيجر رغم هذا الانسحاب. وقال: "لقد طلبوا منا المغادرة. وفعلنا ذلك بسلام واحترام".

وأشار "إيكمان" إلى أن الخطوة التالية للانسحاب ستكون "الاستماع" إلى احتياجات النيجر من "علاقة مستقبلية في المجال الأمني مع الولايات المتحدة"، موضحا أن "شروطهم كانت تنص على عدم الحديث عن المستقبل حتى يجري الانتهاء من الانسحاب".

وكان الجيش الألماني - في 30 أغسطس الماضي - أن آخر جنوده في قاعدته العسكرية في نيامي قد عادوا إلى ألمانيا. بينما انسحب الجنود الفرنسيين من النيجر في نهاية عام 2023.