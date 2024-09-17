انتداب المعمل الجنائى لمعاينة آثار حريق شقة إمبابة المتسبب فى مصرع سيدتين

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق بجوار معهد القلب في إمبابة مما أسفر عن مصرع سيدتين، وإصابة 5 أشخاص آخرين، اليوم الثلاثاء، لتحديد سبب اندلاع النيران، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة للشقة، وبيان سبب اشتعال الحريق، وتم الاستماع لأقوال المصابين، لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية، في عقار بجوار معهد القلب في إمبابة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن مصرع سيدتين تحملان جنسيتي دولتين عربيتين، وإصابة 5 أشخاص آخرين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.