اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 09:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الكرة الأرضية تشهد غدا خسوفا جزئيا وظل الأرض سيحجب 3.5% من قرص القمر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 07:30 ص
الكرة الأرضية تشهد غدا خسوفا جزئيا وظل الأرض سيحجب 3.5% من قرص القمر خسوف القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد الكرة الأرضية، الخسوف الثانى للقمر فى عام 2024، غدا الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، وهو من النوع الجزئى وسيمكن رؤيته فى سماء مصر والسعودية والوطن العربى .

وكشف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن حدوث خسوف جزئى للقمر يوم 18 سبتمبر المقبل سيتم رؤيته فى مصر والمنطقة العربية، وهو آخر خسوف قمرى لعام 2024.

وقال الدكتور طه رابح، أن وسط هذا الخسوف سيتفق مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول للعام الهجرى الحالى 1446، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادى .

وفى هذا الخسوف سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5 % من مساحة قرص القمر (ما يقابل 0,085 من طول قطره) عند بلوغه نقطة الذروة، وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق، فى حين ستكون مدة فترة الخسوف الجزئى فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

الخسوف سيرى فى بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندى والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسى وشرق بولينيزيا.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، لأن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

و الخسوف القمرى يحدث فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر الهجرى عندما يكون القمر بدرا، ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض فى هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزى الأرض والشمس أو قريبا منه.

خسوف القمر الأول فى هذا العام حدث يوم الأثنين 25 مارس الماضى وكان من النوع "شبه ظلي" ،ولم يتم رؤيته فى مصر والمنطقة العربية.







خسوف القمر

خسوف جزئى للقمر ء خسوف القمر الجزئى

معهد الفلك

بدر ربيع الاخر



الموضوعات المتعلقة

معهد الفلك يستعد لرصد خسوف القمر الجزئى الأربعاء المقبل.. فريق بحثى يرصده بالتليسكوبات.. المعهد يفتح أبوابه للجمهور مجانا.. رئيس أبحاث الشمس لـ "اليوم السابع": ظل الأرض سيحجب 3,5% من مساحة قرص القمر عند الذروة

السبت، 14 سبتمبر 2024 10:00 م

تفاصيل خسوف القمر الثانى والأخير خلال عام 2024 × 11 معلومة

الإثنين، 15 أبريل 2024 07:00 ص

خسوف القمر يضرب مصر وعدد من الدول العربية فى هذا الموعد.. فيديو

السبت، 13 أبريل 2024 02:00 ص

اعرف كيف أثر خسوف القمر على برجك.. الحمل يواجه تحديات والميزان مضغوط

الثلاثاء، 26 مارس 2024 02:00 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة