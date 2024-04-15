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تفاصيل خسوف القمر الثانى والأخير خلال عام 2024 × 11 معلومة

الإثنين، 15 أبريل 2024 07:00 ص
تفاصيل خسوف القمر الثانى والأخير خلال عام 2024 × 11 معلومة خسوف القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد الكرة الأرضية، الخسوف الثاني للقمر في عام 2024،  يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر ، وهو من النوع الجزئي وسيمكن رؤيته في سماء مصر والسعودية والوطن العربي .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل خسوف القمر  الثانى فى السنة ، كما يلى :


1- تشهد الكرة الأرضية الخسوف الثاني للقمر في عام 2024 يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر

2- هذا الخسوف من النوع الجزئي وسيمكن رؤيته في سماء مصر والسعودية والوطن العربي

3-  هذا الخسوف سيكون 8% من قرص القمر فقط في داخل ظل الأرض عن الذروة العظمى للخسوف حيث ترصد ظلمة واضحة في قرص القمر.

4- خسوف القمر الجزئي سيستمر ساعة و 3 دقائق

5- سيكون مرئيا كذلك في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى

6- يرى أيضا فى أمريكا الجنوبية والمحيط الأطلسي ومعظم أوروبا وأفريقيا

7- عام 2024 يشهد خسوفان للقمر وكسوفان للشمس

8- يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسى والخسوف فى التأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية

9- الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

10- كسوف الشمس هو وقوع ظل القمر على الأرض ويحدث نهارا

11-  خسوف القمر هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث ليلا.


 







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خسوف القمر الثانى فى السنة

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