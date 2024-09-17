القومية للأنفاق تتفاوض مع شركة عالمية لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه جاري التفاوض مع شركة ألستوم المنفذة لمشروع مونوريل شرق النيل - مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة - لإدارته وتشغيله عقب إنتهاء التشغيل التجريبى الجارى تنفيذه، وذلك من خلال عرض تم تقديمه من قبل الشركة لتشغيل مشروع قطار مونوريل شرق النيل، وأيضًا هناك عدد من الشركات كبدائل لتشغيل المشروع خاصة في حالة لم يتم الإتفاق مع الشركة المنفذة، خاصة وأن الشركة المنفذة ستعمل على ضمان التشغيل لمدة عامين من تاريخ بدء التشغيل.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه يتم تشغيل مشروع مونوريل شرق النيل، ضمن أعمال التشغيل التجريبي وفقًا للمراحل المحددة، طبقا للجدول الزمني الموضوع من قبل الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع مونوريل شرق النيل يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم، ويحتوي على 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، موضحًا أن مسار مونوريل شرق النيل يمتد في قلب القاهرة الجديدة.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لمشروع مونوريل شرق النيل بدأت من مركز التحكم والسيطرة الموجود داخل العاصمة، وصولًا إلى محطة رقم 18، وسيتم استكمال المرحلة التالية حتى محطة رقم 15، وصولًا لمحطة 12 داخل القاهرة الجديدة حتى محطة الاستاد المحطة الأولى والتبادلية مع الخط الثالث لمترو الأنفاق.