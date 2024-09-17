السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل شاب بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بالشروع فى قتل شاب بسلاح أبيض بمركز بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد إ م ت" 20 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "أحمد ع ح د" 23 عاما، عامل بمصنع ملابس، مقيم بمركز بلبيس، وذلك إثر مشاجرة بينهما.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم شرع فى قتل المجنى عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (كتر) قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.