المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه فى الشرقية

الشرقية ـ فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 4 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة سيارة ميكروباص بالإكراه بمركز بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 8656 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 2577 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 5 مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "أحمد م ال م" 57 عاما، سائق، و"عصام س ع ع" 51 عاما، سائق، و"السيد ب ع خ" 57 عاما، حداد، و"فتحي ال م م خ" 51 عاما، سائق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بسرقة سيارة ميكروباص من المجني عليه "يحيى ك" مملوكة للمجني عليها "سولم أ"، وذلك بالإكراه بمركز بلبيس.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليها قيادة المجني عليه بطريق الإكراه الواقع على الأخير، وكان ذلك بالطريق العام، وبعدها هاتفوا المجني عليهم وطالبوهم بدفع 130 ألف جنيه لإعادة السيارة لهم، فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.