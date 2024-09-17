التحريات تكشف تفاصيل مصرع عامل داخل مزرعة فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع عامل داخل مزرعة بمدينة الشيخ زايد، وتبين إصابته بصعق كهربائي تسبب في وفاته.

ولجأ رجال المباحث للاستماع لأقوال عددا من العاملين بالمزرعة حيث أكدوا صحة التحريات، ونفوا وجود شبهة جنائية فى الحادث، كما تم مناظرة الجثة، ولم يتم العثور على أى إصابات ظاهرية بها، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بدفن الجثة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمصرع أحد الأشخاص، داخل مزرعة، في مدينة الشيخ زايد، بإجراء التحريات، تبين أن عامل أصيب بصعق كهربائي مما أدى إلى مصرعه دون وجود شهبة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.