البيع بسعر الجملة.. تخفيضات على الشنط المدرسية بمعرض أهلًا مدارس بشارع فيصل

كتبت - مرام محمد

طرح معرض "أهلًا مدارس" الرئيسى بمحافظة الجيزة، الشنط المدرسية لمختلف المراحل العمرية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية، وذلك بجانب ما يتيحه من أدوات مدرسية وملابس وأحذية وسلع ومنتجات غذائية بتخفيضات تصل لـ30%.

ويعرض أحد العارضين المشاركين في المعرض، والمقام على مساحة 2000م2 بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل بحى بولاق الدكرور، الشنط المدرسية لمرحلة المدارس بـ100 جنيه، والشنط المدرسية لمرحلتي ابتدائي بسعر 200 جنيه، والشنط المدرسية لمرحلة إعدادي بـ150 جنيه، والثانوى بـ250 جنيهًا.

وتطرح شركة أخرى بالمعرض، شنط الحضانة بسعر يتراوح ما بين 120 و140 جنيهًا، ومرحلة ابتدائي ما بين 150 و200 جنيه، والإعدادي والثانوي بسعر يتراوح ما بين 200 جنيه و250 جنيهًا.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، افتتح، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بمشاركة 51 عارضًا، وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة.