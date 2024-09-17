البحوث الزراعية: تنفيذ 1090 ندوة ارشادية وزيارة حقلية للمزارعين

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، أنه تم خلال النصف الأول من شهر سبتمبر تنفيذ نحو 1090 نشاط إرشادى متنوع ما بين ندوات إرشادية وحلقات نقاشية وزيارات حقلية فى نطاق 182 مركز إرشادى بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف و الوادى الجديد والفيوم والقليوبية والمنوفية والبحيرة والشرقية و الغربية و الدقهلية والإسماعيلية ودمياط، وبور سعيد وكفر الشيخ والجيزة والسويس وشمال سيناء ومطروح ومديرية الزراعة بالنوبارية.

وأضاف أن هذه الأنشطة تضمنت مختلف المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والسمسم ودوار الشمس وفول الصويا، وقصب السكر، وبنجر السكر والعديد من الحاصلات البستانية مثل الموالح والرمان والمانجو، ونخيل البلح، والزيتون إضافة إلى النباتات الطبية والعطرية، وغيرها من المحاصيل مثل الخيار، و القلقاس ، والبطاطس والفاصوليا و البطاطا و الطماطم إضافة إلى الإنتاج الحيوانى و الداجنى، وتم خلال هذه الأنشطة التعرف على الاحتياجات الإرشادية للمزارعين، وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بمختلف هذه المحاصيل كما وكيفا.

كما تضمنت سبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش، وترشيد إستخدام مياه الرى والاستفادة القصوى من وحدتى الأرض والمياه، وترشيد إستخدام الأسمدة، أيضا تضمنت الأنشطة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف المحاصيل وسبل حماية النباتات والإنتاج الحيوانى والداجنى من التغيرات الحادة في درجات الحرارة والحد من آثارها السلبية.

كما تم توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بـ الثروة الحيوانية والداجنة وطرق التربية السليمة والتغذية الصحية للحيوان، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وسبل الوقاية منها، أيضا تضمنت الأنشطة الإرشادية في هذه المراكز عددا من الندوات المخصصة لتدوير المخلفات الزراعية للمحافظة علي البيئة وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي، و إنتاج البيوجاز، أيضا تم تخصيص عدد من الندوات في كل مركز إرشادى لتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والصحة الانجابية والثقافة السكانية، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

شارك في تنفيذ فعاليات هذه الأنشطة 1250 باحث وخبير من التخصصات المختلفة بمركز البحوث الزراعية خاصة معاهد الإرشاد الزراعى والمحاصيل الحقلية والبساتين والقطن ووقاية النباتات وأمراض النباتات والإقتصاد الزراعى والإنتاج الحيوانى وصحة الحيوان والأراضى والمياه والبيئة وتكنولوجيا الأغذية، والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح. والعاملين الإرشاديين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات.