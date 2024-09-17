"الارتقاء بالخدمات الطبية للمواطنين" فى ندوة بمركز النيل للإعلام بطنطا

الغربية مصطفى عادل

نظم مركز النيل للإعلام بطنطا ندوة بعنوان "الارتقاء بالخدمات الطبية للمواطنين" بمقر نقابة التمريض بالغربية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة ونقابة التمريض بالغربية ونقابة الصيادلة وجامعة طنطا، بحضور أسما رمضان وكيل نقابة التمريض بالغربية، ونادية أنور نقيب التمريض بالغربية.

في إطار حملة الهيئة العامة للاستعلامات، والتي تستمر حتى نهاية أكتوبر 2024 بعنوان "إيد في إيد هننجح أكيد"، والتي ينفذها قطاع الإعلام الداخلي من خلال مراكزه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، لتوعية المواطنين، بالمشاركة والاستفادة من المبادرات الرئاسية، والتي تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

افتتحت اللقاء عزة سرور مدير المركز، بتوضيح الهدف من هذه الحملة، وهو توعية كافة المواطنين من أجل المشاركة، و دعم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة للتنمية البشرية"، التي تأتى ضمن المشروع القومى لبناء الإنسان الذى يعد حجر الزاوية في برنامج الحكومة حالياً، والذي يشتمل على توفير خدمات صحية واجتماعية وتعليمية. وأشارت إلى اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية

وأوضحت الدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض جامعة طنطا، أن أهداف المبادرة الرئاسية هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى وجود أنظمة صحية قوية وفعالة وشاملة.

وأشارت إلى حرص الدولة المصرية على تحسين جودة الخدمات الصحية من مبدأ الصحة للجميع، حيث تشارك كلية التمريض فى زيادة التوعية بالمبادرات الصحية والمشاركة بالقوافل الطبية وإدخال برامج جديدة بالكلية تحقق أهداف التنمية المستدامة ورغبات سوق العمل والمساهمة فى تخريج تمريض على درجة عالية من التعليم والمشاركة والمهارات التى تسهم فى حل المشاكل الصحية التى تهم الجميع.

كما تحدث الدكتور هانى دنيا نقيب الصيادلة بالغربية عن المبادرات الرئاسية وأنواعها والمبادرات الصحية، مبينا أن الدولة نجحت في إنهاء قوائم الانتظار المؤجلة، وتم صرف 6 مليارات جنيه على قوائم انتظار العمليات المؤجلة، مشيرة إلى أهمية مبادرة 100 مليون صحة، التى تم من خلالها القضاء على فيروس c وأصبحت مصر خالية من الفيروس.

وتحدثت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التوعية الإعلامية وتنظيم الأسرة بمديرية الصحة، حول تعريف الهدف من المبادرات الرئاسية هو دعم استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أهم المبادرات الرئاسية، فى مجال الصحة، وتنفيذها فى الوحدات الصحية بالقرى والمراكز على مستوى الجمهورية بجانب القوافل الطبية التي تحاول الوصول إلى الأماكن البعيدة.

وتناولت فردوس هلال عبد الحميد وكيل التمريض بمديرية الصحة، الحديث عن مبادرة التطوير، والتى يطبق فيها نظام الملفات السرية وممارسة المبادرات الصحية من خلال الكشف والأشعة والتدريب، تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.