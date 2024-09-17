الأمم المتحدة عن تفجيرات "بيجر": نأسف لسقوط ضحايا ونحذر من مخاطر التصعيد فى لبنان

إيمان حنا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة نأسف لسقوط ضحايا مدنيين ونحذر من مخاطر التصعيد في لبنان

جاء ذلك تعليقًا على تفجيرات أجهزة الاتصالات بيجر التى وقعت فى مناطق باستا اليوم ، وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت عن أن عدد المصابين نتيجة التفجير تجاوز ال 2800 مصاب إضافة إلى استشهاد 8 آخرين بينهم طفلة، وغالبية الإصابات في اليد والوجه .



وقد ناشد الصليب الأحمر المواطنين بالتبرع بالدم من خلال 150 مركزا عبر أراضى لبنان ونوه بأنه هناك أكثر من 30 ‏سيارة اسعاف تشارك في اسعاف ونقل الجرحى من جراء تفجيرات متعددة في الجنوب، والبقاع و الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومن جهة أخرى أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إتصالات عاجلة بقائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي وقعت في عدد من المناطق اللبنانية على عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي Pagers ، مما أدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وفق بيان الحكومة اللبنانية.



كما أجرى ميقاتى اتصالا بوزير الصحة الدكتور فراس الابيض واطلع منه على الوضع الصحي والاستشفائي الطارئ واستنفار كل اجهزة الوزارة لنقل الجرحى الى المستشفيات ومعالجتهم.

وشدد مجلس الوزراء على ان الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والامم المتحدة لوضعها امام مسؤولياتها حيال هذا الاجرام المتمادي.

وقرر مجلس الوزراء ابقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل.