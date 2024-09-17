الأرصاد: أجواء مستقرة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة الكبرى 33 درجة

كتبت - مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أن الأجواء مستقرة على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى الظل على مناطق الجمهورية على النحو الآتي: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 33 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

وقالت إن الأجواء نهارًا يسودها طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت أن الأجواء ليلًا يسودها طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع هبوب معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



