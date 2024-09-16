اليوم السابع
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طقس غد حار رطب على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة والإسكندرية 32

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 01:58 م
طقس غد حار رطب على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة والإسكندرية 32 حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أن الطقس يشهد، غدًا، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.







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