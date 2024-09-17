استخراج 420 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات الأولى بالرعاية بعدد من قرى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، فعالية، لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات والفتيات، لأول مرة والتجديد مجانا، بعدد من قرى كفر الشيخ وذلك بالتعاون الأحوال المدنية، فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة للمرأة والأسرة المصرية، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ.



قالت الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، إنه فى إطار حرص الدولة على تمكين المرأة وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، تم استخراج 420 بطاقة رقم قومى جديدة بالمجان للسيدات الأولى بالرعاية بعدد من قرى كفر الشيخ، بمشاركة المجلس القومى للمرأة وجمعية الرعاية الاقتصادية والاجتماعية.