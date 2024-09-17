أبرز المعلومات عن بيض السمان .. التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تعد مشروعات تربية السمان من المشروعات الصغيرة الهامة التي يقبل عليها الشباب والأسر في مختلف أنحاء العالم، فالسمان سهل التربية ولا يحتاج إلى جهود كبيرة مثلما هو الحال مع طيور المزرعة الأخرى من البط والأوز والدجاج والحمام، كما أن السمان من الطيور التي يمكن لها أن تتحمل أجواء بيئية مختلفة ، وتضع الأنثى أكثر من 300 بيضة في العام.

ويبدأ السمان في وضع البيض على عمر 50 يوماً أو أقل والتسويق المبكر وتحت الظروف البيئية الملائمة ، والسمان أيضاً مقاوم للعديد من أمراض الدواجن الشائعة وهو ليس بحاجة لعمليات التحصين مثل الدجاج ، كما يمكن أن يربى في بطاريات أو تربية أرضية في الفرشة العميقة.



وفى التقرير التالى نتعرف على مميزات بيض السمان:



1-- يستخدم بيض السمان في كل أنواع المأكولات التي تعتمد في تصنيعها علي البيض فهو الأكل المذاق الحقيقي للبيض البلدي .

2- يعتبر من أفضل أنواع بيض الطيور حيث تزيد نسبة الصفار إلي البياض عنها في باقي الطيور الدجاج والرومي .

3- يستخدم بيض السمان فاتح للشهية حيث يتم تقديمه مع المأكولات الأخري وذلك بعد سلقه وتقشيره مع إضافة بعض التوابل .

4- الإنتاج الغزير من بيض السمان يعتبر عاملاً مهماً جداً في استخدامه للتفريخ للحصول علي كتاكيت السمان دون الحاجة إلي الاستيراد أو الشراء من مزارع أخري.

