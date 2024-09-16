وزير الموارد المائية العراقي يؤكد معاناة بلاده بشدة من الفقر المائي

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قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب إن بلاده تعاني بشدة من الفقر المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد العراقي أقل من 500 متر مكعب سنويًا.

وأكد ذياب - في كلمته خلال الجلسة الحوارية الوزارية، ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى العربي السادس للمياه الذي يعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي - أهمية التنسيق والتعاون بين الدول المتشاطئة، ووقف ممارسات دول المنابع بالسيطرة على مياه دول المصب.

وأضاف "أن تركيا تسيطر على 70 % من المياه الواردة للعراق وإيران على 12%" مشيرًا إلى توجه بلاده لإدخال تقنيات الري الحديثة على مشروعات الزراعة، وتنفيذ حملات إزالة للتجاوزات بمختلف أنواعها.

وأشار إلى تحقيق العراق للاكتفاء الذاتي من القمح هذا العام، وأنه سيتم التوسع في تبطين الترع، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار في المناطق الصحراوية والبادية الشمالية والجنوبية.